Proyecto ecológico BUAP recibirá financiamiento internacional de 2 mil dólares

Por Izteli Zamora

El Laboratorio de Ecología Evolutiva de la BUAP logró obtener un financiamiento por 2 mil dólares de la Animal Behaviour Society, una organización científica internacional sin fines de lucro.

La máxima casa de estudios logró colocarse entre los cinco proyectos aceptados de los 168 presentados en la convocatoria Student and Developing Nations Research Grants.

Se informó que la doctora Palestina Guevara Fiore, profesora investigadora de la Facultad de Ciencias Biológicas de la BUAP, ganó un financiamiento de 2 mil dólares por parte de la Animal Behaviour Society.

Foto: BUAP.

Se trata del proyecto “The effect of male mate choice on parasite transmission in guppies, Poecilia reticulata”, que forma parte de un programa de reciente creación que está en el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad del Conacyt.

Foto: BUAP

La experta señaló que la citada investigación se estudiará con respecto a la relación entre el comportamiento sexual de los peces machos guppies, y la transmisión del ectoparásito Gyrodactylus, un gusano que vive en la piel de algunos peces.

“Este proyecto cuenta con una colaboración internacional, ya que la co-directora de la tesis es la doctora Jessica Stephenson, académica de la Universidad de Pittsburgh, institución en la que Natalia Tepox realizará una estancia de tres meses para llevar a cabo parte de la investigación”, señala el comunicado.

