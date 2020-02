Prueba de vacunas contra el coronavirus se harán en 6 meses: OMS

Por Redacción

Las primeras pruebas de la vacuna contra el coronavirus (COVID-19) iniciarán en medio año, sin embargo, se estima que su uso no generalizado no llegue hasta mediados o finales del 2021, informó este día la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Al finalizar una serie de reuniones con cuatro centenas de expertos de todo el mundo, Soumya Swaminathan, científica de la OMS, destacó que ya “hay varias candidatas, y una o dos de ellas serás escogidas para realizar pruebas alrededor de cuatro o cinco meses”.

Los expertos determinaron que la combinación de antirretrovirales como Lopinavir y Ritonavir, fármacos normalmente usados para combatir el virus del VIH, funcionan mejor en los tratamientos de los pacientes.

Soumya Swaminathan dijo que aún quedan aspectos del coronavirus por conocer, muchos de ellos desde su origen, transmisión y las condiciones que hacen que este sea más grave, así como la efectividad de las cuarentenas y las imitaciones a los viajes de contención del virus.

Por su parte, Tedros Adhanom Ghebreyesus, presidente de la OMS, destacó que el número de casos confirmados en China se han estabilizado al término de la reunión con los expertos en los últimos dos días.

Te recomendamos

Con información de El Universal.