PSG da ultimátum a Mbappé: “Si no firma, la puerta está abierta”

Ante la presunta llegada de Kylian Mbappé al Real Madrid en 2024, el presidente del Paris Saint Germain (PSG), Nasser Al Khelaïfi, dejó claro que no desea que su jugador estrella se vaya gratis del club y puso fecha límite para su renovación o salida del conjunto parisino.

Fue durante la presentación de Luis Enrique como nuevo técnico del PSG que Al Khelaïfi se sometió a una ronda de preguntas a los medios, dónde se mostró firme en pedir a ‘Donatello’ su compromiso en el ‘Paris’, al punto de marcar plazos para que se tome una decisión.

“Kylian debe decidirse en una semana o dos como máximo. Si no firma un nuevo contrato, la puerta está abierta (…) Es un gran chico, un caballero, así que irse gratis, debilitando al club más grande de su país, ese no es él. Me sorprendió y me decepcionó”, comentó el presidente del club.

Más noticias: Fórmula 1 anuncia el nuevo calendario para la temporada 2024

Aunque las palabras del mandatario fueron directas, no perdió la oportunidad para demostrar que la directiva desea la continuidad de la estrella francesa en el nuevo proyecto a cargo de Luis Enrique, pero espera que, su por ahora jugador, decida qué quiere para su futuro.

“Nuestra posición es muy clara. Si Mbappé quiere quedarse, nosotros queremos que se quede, pero debe firmar un nuevo contrato. No podemos permitir que se vaya gratis. Él no está pensando en marcharse gratis. Si alguien ha cambiado su cabeza, no es nuestra culpa”, aseguró.

En caso de darse la salida del delantero, el PSG perdería al que hoy en día es su más grande referente de ingresos, no solo en el club sino también en la Ligue 1 de Francia.

Hay que recordar que tan solo este verano perdieron al defensa Sergio Ramos y el astro argentino Lionel Messi, por lo que la salida de Mbappé sin ninguna ganancia sería un duro golpe para los inversionistas del club.

Por Redacción

Editor: Carlos Jurado

Te recomendamos