Publica AMLO plan de austeridad para frenar la crisis por pandemia en México

Por Redacción

El presidente Andrés Manuel López Obrador publicó este jueves un decreto en el cual establece medidas de austeridad para hacer frente a la crisis económica en nuestro país por la pandemia de Covid-19.

El documento publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) establece que se suspenden las acciones y el gasto del gobierno, con excepción de determinados programas considerados prioritarios.

Además de ello, destaca la reducción de salarios de altos funcionarios públicos de manera “voluntaria”, así mismo, la Secretaría de Hacienda dispondrá de recursos para cumplir con la entrega de participaciones federales a las entidades del país.

También se precisó que no habrá despidos en su gobierno, pero no habrá nuevas contrataciones, además, de manera voluntaria se reducirá el salario de los altos funcionarios en un 25 por ciento, por lo que los altos funcionarios: desde subdirectores hasta el presidente no gozarán de aguinaldo.

Otra medida será la ampliación de la suspensión de labores con goce de sueldo hasta el 1 de agosto. Oficinas que brinden atención directa a beneficiarios de programas sociales permanecerán abiertas y laborando al 50 por ciento.

Finalmente, se otorgarán 3 millones de créditos dirigidos a la población más necesitada y clase media de nuestro país, además de confirmar que los precios de los combustibles no se aumentarán y descartar la creación de nuevos impuestos este año.

Con información de El Financiero.