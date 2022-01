Publican primera imagen del regreso de Sex and the City

Por Redacción (Con información de El Universal)

Este viernes, cerca de las 07:00 de la mañana, hora de Nueva York, Sarah Jessica Parker y la producción de “And just like that” reboot de “Sex and the city”, comenzaron a publicar en Instagram imágenes del vestuario y de las herramientas de maquillaje que se estarán utilizando durante las grabaciones de la serie.

Cerca del medio día se compartió la primera imagen de Sarah Jessica, Cynthia Nixon y Kristin Davis, convertidas de nuevo en “Carrie Bradshaw”, “Miranda Hobbes” y “Charlotte York”.

Las tres en una locación de las calles de la Gran Manzana, luciendo fashonistas como siempre, Cynthia en tonos claros y rosados, Sarah Jessica en tonalidades crudas y grises y Kristin en una paleta oscura.

Aunque no se ha dicho de qué tratará esta nueva aventura, lo que podría ser probable es que el público conozca que ha sucedido en la vida de estas tres amigas luego de la última película en el 2010.

Además, la audiencia está a la expectativa de saber qué pasará con el personaje de “Samantha”, ya que la actriz Kim Cattrall, declinó aparecer en el reboot.

