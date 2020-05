Puebla acumula mil 287 casos y 283 muertes por Covid-19: Ssa

Por Alejandra Olivera

Aunque la movilidad con el programa Hoy No Circula se redujo en 26 puntos porcentuales, el número de contagios de Covid-19 en Puebla sigue al alza, pues en un día se reportaron 57 nuevos casos, con lo que suman mil 287 casos acumulados; además se contabilizan 283 decesos por coronavirus, entre los casos más recientes destaca el deceso de un joven estudiante de 22 años y un médico de 72 años.

En conferencia de prensa, el secretario de Salud de Puebla, Jorge Humberto Uribe Téllez, indicó que hasta este viernes suman 363 personas hospitalizadas por síntomas relacionados con la transmisión del virus, de las que 100 reportan un estado de salud crítico.

Detalló que, de los 57 nuevos casos, 34 corresponde a la capital poblana, así como que el total de casos acumulados se concentran en 96 de los 217 municipios del estado.

En su intervención, el subsecretario de Vigilancia Epidemiológica, José Fernando Huerta Romano, precisó que registraron nueve decesos más, entre los que destacó el fallecimiento de un joven de 22 años en el Hospital Angelopolitano, y en el ISSSTE de un médico de 72 años, quien era residente de la Ciudad de México.

Asimismo, precisó que de los mil 287 casos acumulados de Covid-19, han sido dados de alta 706 personas contagiadas, mientras que persisten 298 casos activos.

En ese sentido, el gobernador Miguel Barbosa Huerta insistió que en la entidad se vive el momento más alto del contagio de Covid-19 y que si se da el regreso a actividades los contagios diarios podrían subir a más de 60, con lo que se colapsaría el sistema hospitalario en tres semanas y no habría donde atender a tantos pacientes.

Añadió que, aunque la primera semana del Hoy No Circula ha sido exitosa, pues se alcanzó una reducción del 69 por ciento en movilidad, en Puebla no existen condiciones para el regreso de la actividad económica.

