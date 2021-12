Puebla deberá aportar mil mdp a la Federación

Puebla deberá aportar a la Federación mil millones de pesos que servirán para incrementar los apoyos en favor de personas con discapacidad, reveló el gobernador Miguel Barbosa Huerta al destacar que la administración estatal cuenta con finanzas sanas.



Ante diputados locales, el mandatario expresó que recientemente fue notificado de que tenía que realizar dicha aportación para recibir una cantidad similar del gobierno de México, pues para instalar el programa de apoyo a discapacitados cada nivel debe aportar un 50 por ciento de monto total.



Por ello, instruyó a la secretaria de Finanzas, María Teresa Castro Corro hacer los ajustes necesarios al presupuesto para entregar mil millones de pesos.



Del mismo modo, comentó que mientras otras entidades están pidiendo a la Federación recursos para el pago de pensiones, Puebla ya cuenta con el dinero para enfrentar el pago de esas obligaciones.



Lo anterior, dijo, porque hay finanzas ordenadas y su administración es austera en el ejercicio de los recursos, además que no hay una simulación de “obras fantasmas” como se acostumbraba en gobiernos anteriores.



Por otra parte, enfatizó que su administración entiende perfectamente que en las regiones de Puebla hay “una profunda desigualdad”, pues no hay acceso universal al trabajo, a la salud, justicia, seguridad pública y al bienestar.



No obstante, aseveró que su gobierno tiene como único propósito disminuir “los abismos” para que los poblanos alcancen una vida plena, por lo que el eje central de su administración es el desarrollo regional estratégico.

Por: Alejandra Olivera

Editor: Guillermo Pérez Leal

