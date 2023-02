Puebla con el tiempo encima para votar infancias trans

El Congreso del Estado se encuentra sobre tiempo para discutir y votar el reconocimiento de las infancias trans en Puebla, pues el plazo otorgado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) vence a mediados de marzo.



Fue el 7 de marzo de 2022 cuando el máximo tribunal del país ordenó al Poder Legislativo poblano eliminar la restricción para que niñas, niños y adolescentes puedan solicitar su cambio de identidad de género en documentos oficiales.



De acuerdo con la sentencia emitida por el Pleno de la SCJN, el requisito de tener 18 años cumplidos para solicitar la expedición de nuevas actas de nacimiento resulta discriminatorio y atenta contra el libre desarrollo de la personalidad.



Bajo ese entendido, se estableció un plazo de 12 meses para que las diputadas y diputados locales reformen el artículo 875 del Código Civil del Estado, a fin de que se reconozca la identidad de género autopercibida en menores de edad.

Congreso, sin fecha para legislar infancias trans

A casi un año de la emisión de la sentencia, el Congreso local todavía no tiene fecha para la discusión del tema, a pesar de que la diputada del Partido del Trabajo (PT), Mónica Silva Ruíz, presentó una iniciativa para reconocer las infancias trans desde marzo del año pasado.



En entrevista este miércoles, la presidenta de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales reconoció que están obligados a cumplir con la discusión y votación del tema, por tratarse de una vinculación directa de la SCJN.



Aunque señaló que todavía se encuentran sobre tiempo para abordar la ampliación de la “Ley Agnes”, dijo que su análisis no será sinónimo de aprobación, pues existe riesgo de que no todos los legisladores voten a favor.



Admitió que la discusión sobre las infancias trans puede resultar incómodo o delicado para algunos diputados, por lo que no estarían obligados a avalar la iniciativa cuando llegue el momento de votarla en el Pleno.



“Estamos ya en los tiempos, la iniciativa está presentada como ustedes lo saben y yo espero que tengamos la oportunidad de discutirlo. Cierto es que la Suprema Corte nos vincula, pero la votación de mis compañeras y compañeros diputados no está en ningún comprometida a ser a favor”, comentó.



Silva Ruíz hizo un llamado para que sus compañeros puedan privilegiar el reconocimiento de los derechos humanos sin someterlos a consulta, pues resaltó la importancia visibilizar a niñas, niños y adolescentes que se identifican con un género diferente al que nacieron.



El 25 de febrero de 2021, el Poder Legislativo de Puebla aprobó un conjunto de reformas al Código Civil –mejor conocidas como “Ley Agnes”– para reconocer a las personas trans mayores de 18 años, quienes ya cuentan con el derecho de solicitar su cambio de género en documentos oficiales.

Por: Vera Fernández

Editor: Guillermo Leal