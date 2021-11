Puebla enfrentará cuarta ola Covid-19 sin cierres comerciales

Por Alejandra Olivera

El gobernador Miguel Barbosa Huerta aseguró que ante la cuarta ola de Covid-19 en Puebla no habrá cierres de actividades comerciales y sociales, pero reiteró que se establecerá una restricción para que quien no esté vacunado no acceda a lugares públicos cerrados.

En conferencia de prensa, el mandatario consideró que con el avance en la vacunación, la entidad tiene mejores condiciones para enfrentar futuras “crisis medianas” de la pandemia.

Por ello, dijo que no habrá cierres de actividades, pues los ciudadanos deben acostumbrarse a cuidarse en su ambiente familiar, social y de trabajo.

“Vamos a estar mucho mejor en condiciones de combatir la pandemia en las olas que vengan y todo abierto al 100 por ciento. No cerraremos en caso de que venga otra crisis mediana o del tamaño que fuera, tenemos que acostumbrarnos a cuidarnos”, expresó.

Por su parte, el secretario de Salud estatal, José Antonio Martínez García defendió que diariamente ha dado a conocer cifras reales sobre el comportamiento epidemiológico del coronavirus en el Estado.

Refirió que en los hospitales hay una disminución de pacientes contagiados, sin embargo, dijo que mientras haya personas sin vacunarse existe la posibilidad de que se presente una cuarta o quinta ola.

