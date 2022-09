Puebla está bien y sin daños tras sismo de 7.4: Barbosa

Tras el sismo de 7.4 grados con epicentro en Michoacán, Puebla está bien y no se reportó ningún daño, afirmó el gobernador Miguel Barbosa Huerta, quien pidió a los poblanos mantener la calma ante los temblores.



Indicó que este 19 de septiembre, es la tercera ocasión en la que ocurre un sismo de magnitud relevante en México en esta fecha, el primero en 1985 de 8.1 grados, el segundo en 2017 y ahora en 2022, minutos después de haber realizado un simulacro.



Enfatizó que el sismo de las 13:06 de este 19 de septiembre se sintió en 104 municipios de Puebla, además reportó que la infraestructura hospitalaria y educativa no presenta daños.



“Puebla está bien, estamos revisando todo el estado, hay datos que van y vienen, pero no tenemos que reportar ningún daño, quise comunicarlo para decirles que estamos bien, debemos estar en calma y pendientes siempre”, acotó.

Aseguró que tras escuchar la “terrorífica” Alerta Sísmica, los poblanos actuaron “bien” ante un hecho real para desalojar los inmuebles y dirigirse a los lugares de reunión.



Asimismo, pidió a las unidades de Protección Civil y a los diferentes ayuntamientos tener mayor sensibilidad y responsabilidad en las publicaciones que realizan sobre los eventos de simulacros, pues al hacerse de manera incorrecta confunden y alarman a la sociedad.



Esto debido a que el ayuntamiento de Puebla realizó un ejercicio en el que simuló llevar a cabo un ejercicio de rescate en una estructura colapsada, en inmediaciones del Distribuidor Vial Juárez-Serdán como parte del simulacro nacional organizado este lunes.

Por: Alejandra Olivera

Editor: Guillermo Pérez Leal

