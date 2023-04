Puebla inicia gestiones para recuperar los 2 mil 600 mdp de multa del SAT

El gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina informó que ya inició las gestiones con la Federación para recuperar los 2 mil 600 millones de pesos que pagaron como multa al Servicio de Administración Tributaria (SAT), además busca lograr recursos extras.

En conferencia de prensa, el mandatario poblano destacó que hay “un previo acuerdo” para recuperar un porcentaje importante de lo pagado al SAT, derivado de malas gestiones y la evasión de impuestos por parte de la administración morenovallista.

Destacó que su objetivo no es recuperar sólo el 75 por ciento, como refirió el diputado Jorge Estefan Chidiac, sino su totalidad e incluso obtener recursos extra de la Federación para subsanar el “hoyo financiero”.

Sin embargo, dijo que hasta que tenga asegurado un monto y los proyectos no abundará en detalles sobre el acuerdo con Hacienda.

“Estamos haciendo diferentes gestiones, hay condiciones, un previo acuerdo para generar un porcentaje importante de la recuperación, no podría anunciarlo hasta que no caiga en firme porque yo no voy por un 75, yo voy como por un 150 por ciento en recuperación”, indicó.

Céspedes Peregrina indicó que en la reunión que sostuvo con el presidente Andrés Manuel López Obrador hablaron sobre varios proyectos para Puebla, pues se pretende dejar huella para el cierre del sexenio.

Aseguró que producto de ese encuentro, sostuvo mesas de trabajo el 20 de abril con Rogelio Ramírez de la O, de la SHCP y Antonio Martínez Dagnino, del SAT, en la Ciudad de México, con quienes continuará las gestiones presupuestales que se requieren para Puebla.

Además dijo que tuvo reuniones con los directores del IMSS y de la CFE, Zoé Robledo Aburto y Manuel Bartlett Díaz, para hablar de varios proyectos para la entidad.

Por: Alejandra Olivera

Editor: Guillermo Leal