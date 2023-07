Puebla necesita nuevo sistema de seguridad y justicia: Mier

“La inseguridad afecta la productividad y la competitividad de todos los sectores económicos y daña el tejido social; es necesario transitar de la seguridad pública a la seguridad ciudadana y eso solo se puede lograr con la participación de todos”, aseveró Nacho Mier, coordinador de los diputados federales de Morena.

Durante el foro “Protección Civil y Seguridad Pública“, organizado por el Instituto Mexicano para la Transformación de la Vida Pública, el líder parlamentario expuso que la principal preocupación que el pueblo ha expresado en las asambleas ciudadanas realizadas por el IMT en el estado, es la de no sentirse protegida y segura en sus hogares ni en las calles “hemos estado recabando datos para tener un diagnóstico claro y el 65% de las personas teme por su integridad y por su patrimonio, y no sienten confianza en los cuerpos de seguridad”.

Nacho Mier indicó que la información recabada arroja que los delitos se concentran en 33 municipios del estado y que la población confía más en el Ejército y en la Marina “es obligación de los órdenes de gobierno garantizar el orden público, pero en Puebla no hay coordinación entre los distintos complejos de seguridad con los que cuenta el estado, no hay actuación conjunta entre las policías y además no han hecho uso adecuado de las nuevas tecnologías”.

“Es imperativo profundizar en el tema de la seguridad ciudadana, para ello se creará una subcomisión en el instituto que presido, que se aboque completamente a este importante problema social”.

El también líder de la mayoría en la Cámara de Diputados, expresó que es necesario contar con adecuada protección civil “186 municipios no tienen planes para actuar ante una contingencia. Deben implementarse mecanismos de gestión de riesgos que protejan a la población ante situaciones de emergencia, como la que recientemente vivimos por el volcán Popocatépetl”.

“Otro tema en el que se debe actuar es en el de los asentamientos irregulares en zonas de riesgo; los datos que hemos obtenido son que el 60% de la población vive en terrenos de este tipo, poniéndose en peligro. Esto ha ocurrido por la falta de planeación y coordinación, pero sobre todo por la corrupción”.

Nacho Mier señaló que es caótico que el sistema de justicia no pueda darse a basto, ya que por cada 10,000 habitantes se cuenta con solo cinco agentes del ministerio público “esto es una cifra negra; el tortuguismo y la falta de respuesta de las autoridades ante los delitos, dañan aún más el tejido social al ganar terreno la delincuencia, la impunidad y la falta de certeza jurídica”.

“Debemos recuperar los espacios comunes para transitar por ellos con tranquilidad y libertad; haciendo un nuevo pacto social en el que el eje central sean la participación ciudadana y el reencuentro de la organización social, lo podemos lograr.

