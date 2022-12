Puebla no tiene casos de rabia bovina: SDR

La Secretaría de Desarrollo Rural (SDR) de Puebla informó que no existe ningún caso de rabia bovina confirmado, esto tras la reunión que se realizó en Francisco Z. Mena con ganaderos de la región –el pasado 23 de diciembre—donde se habían reportado 80 casos sospechosos.



La dependencia estatal indicó que derivado de reportes sobre supuestos brotes de rabia bovina en la Sierra Norte, personal de la dependencia sostuvo reuniones con integrantes de la Unión Ganadera Regional, así como del Comité de Fomento y Salud Animal, en la que determinaron que no hay contagios confirmados de esta enfermedad en ganado bovino, de acuerdo con las pruebas de laboratorio realizadas, aunque no precisó cuántas muestras se procesaron.



Sin embargo, enfatizó que continuarán las campañas zoosanitarias permanentes entre el Estado, Federación y productores pecuarios para prevenir e informar sobre las características y formas de contagio de las diversas enfermedades, a fin de que cada productor ganadero sepa identificar cualquier brote y avisar a las autoridades pertinentes.



Por ello, la Secretaría continuará con la vacunación del ganado contra la rabia paralítica bovina, además de la realización de toma de muestras en animales con sospecha de contagio.



No hay riesgo por consumo de carne

En tanto que el ayuntamiento de Francisco Z. Mena emitió un comunicado en el que informó que acordó con los ganaderos de la región que de corroborarse un brote de rabia bovina “se programará una redada de murciélagos para atacar el problema”, pues se cree que son los responsables de transmitir la rabia al ganado.



Asimismo, señalaron que el consumo de carne de res en la región no está comprometido, ya que el ganado que entra al rastro municipal es certificado por un Médico Veterinario, que garantiza que los animales estén sanos y por tanto que la carne sea de buena calidad para el consumo humano.



Para evitar los contagios de rabia en el ganado, se pidió a los productores cumplir con el calendario de vacunación a sus ejemplares.



Hasta septiembre de 2022, la Dirección de Campañas Zoosanitarias del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) había atendido 45 casos sospechosos de rabia bovina, de los cuales 20 bovinos resultaron positivos en Puebla.



Por ello aplicó 23 mil 415 vacunas a animales susceptibles de contagio y otras 44 mil 744 vacunas antirrábicas como medida de prevención.

Por: Alejandra Olivera

Editor: Guillermo Leal