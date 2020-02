Puebla rechazará eliminar la figura de feminicidio como delito

Por Vera Fernández

Tanto en Puebla como a nivel nacional se rechazará la propuesta del Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, respecto a eliminar la figura del feminicidio como un delito, ya que no se permitirán retrocesos en los derechos de las mujeres.

Así lo aseguró la diputada local del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Rocío García Olmedo, quien señaló que desde el Senado se emitirá una respuesta en torno al tema.

Luego de que el Fiscal de la República, Alejandro Gertz, propuso eliminar la figura del feminicidio del Código Penal Federal y sólo considerarlo como un agravante del homicidio, esto bajo el argumento de que las causales establecidas complican la judicialización, García Olmedo se pronunció en contra de la iniciativa.

En entrevista, sostuvo que dicha propuesta minimiza el problema actual de violencia contra de las mujeres, ya que el reconocimiento del feminicidio se logró para dar cuenta de lo que representa un asesinato por razón de género, por lo que éste debe investigarse y sentenciarse como tal.

En ese sentido, la diputada priista mencionó que ha estado en contacto con más mujeres legisladoras del país, a fin de rechazar a nivel nacional la propuesta del titular de la FGR, además de que el Senado emitirá un pronunciamiento al respecto. García Olmedo señaló que se encuentra analizando el documento de Gertz Manero, ya que aún no comprende su propósito, no obstante, remarcó que construir la figura específica del feminicidio fue complicado, por lo que no se permitirá ese retroceso en los derechos de las mujeres.

