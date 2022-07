Puebla reporta 12 casos de dengue

La Secretaría de Salud federal ha confirmado en el estado de Puebla 12 casos de dengue, sin embargo hasta ahora no se han reportado casos de gravedad o defunciones a causa de dicha enfermedad.



En su informe más reciente, la dependencia federal indicó que en territorio poblano se identificaron nueve casos de dengue no grave (DNG), así como tres casos con signos de alarma (DCSA).



Del total de casos cinco se registraron en Jolalpan, dos de Tehuitzingo, mientras que en San Pedro Yeloixtlahuaca y Tecomatlán se reportó un contagio en cada uno de ellos.



A nivel nacional, se han confirmado mil 175 casos de dengue no grave, 707 con signos de alarma y 73 casos graves.



Ante la temporada de lluvias, se recomienda a los ciudadanos eliminar los cacharros de sus patios para evitar que se acumule el agua en ellos, así como tapar los contenedores de agua para que las hembras de mosquito no pongan sus huevecillos en estos.

Por: Alejandra Olivera

Editor: Guillermo Pérez Leal

