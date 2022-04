Puebla se tiñe de rojo; suma 10 asesinatos en una semana

Al menos diez personas fueron asesinadas por diversos motivos del lunes 28 de marzo al domingo 3 de abril.



Tres de las víctimas eran mujeres y una adolescente, de 16 años de edad.



Hasta el momento, los homicidios siguen impunes porque las autoridades no han logrado capturar a los responsables.



Como Oro Noticias lo informó, la noche del pasado martes los vecinos escucharon detonaciones de arma de fuego sobre la calle 13 Oriente del Barrio La Villita, en el municipio de Tecamachalco.



Las personas salieron de sus viviendas y vieron tirado a un joven, de unos 25 a 30 años, entre las calles 18 y 20 Sur.



Al acercarse, se percataron que tenía diversas heridas de bala, las cuales le estaban ocasionando pérdida de mucha sangre. La gente pidió la intervención de los paramédicos, quienes únicamente confirmaron su muerte.



Mientras que la madrugada del jueves, Alan y Camila dormían al interior de su vivienda ubicada sobre la cerrada Independencia y la esquina con el Circuito Juan Pablo II, en la junta auxiliar San Baltazar Campeche de la ciudad de Puebla.



Tras irrumpirlo, unos sujetos ingresaron para supuestamente tomar diversos objetos de valor. Cuando vieron a la pareja, la asesinaron y escaparon con rumbo desconocido presuntamente a bordo de alguna unidad.



Como escucharon mucho ruido, los vecinos le hablaron a las autoridades, lo cual movilizó a paramédicos y policías municipales.



Los rescatistas únicamente confirmaron la muerte de Alan y Camila, aunque no detallaron qué tipo de heridas tenían.



El mismo jueves automovilistas circulaban por la mañana sobre la carretera Tlaxco-Chignahuapan.



En la zona limítrofe de Puebla y Tlaxcala, vieron que una camioneta Chevrolet Tornado blanca estaba parada en uno de los carriles.



Como se percataron que al interior había dos mujeres con sangre que no se movían, les hablaron a las autoridades.



Los cuerpos de los servicios de emergencias acudieron e indicaron que no tenían vida. Además, detallaron que presentaban un balazo en la cabeza la víctimas, quienes no han sido identificadas.



Tras realizar las primeras diligencias, las autoridades ministeriales determinaron que fueron asesinadas por unos sujetos que supuestamente intentaron asaltarlas.



Para la mañana del viernes un adolescente, de 16 años de edad, transitaba sobre la calle 115 Poniente, en la Unidad Habitacional Agua Santa de la ciudad de Puebla.



Cuando un sujeto, de quien hasta el momento se desconoce su identidad, la empezó a corretear. El adolescente se metió a la Miscelánea Todo Barato ubicada en la esquina de la calle 9 Sur E.



Al interior, el hombre lo asesinó de un disparo y supuestamente le quitó una bolsita de droga que llevaba en la mano.



El responsable salió y presuntamente escapó a bordo de una motocicleta.



El mismo viernes personas circulaban a bordo de sus vehículos sobre la carretera de la junta auxiliar Santa María Nenetzintla del municipio de Acajete.



Al pasar frente al panteón de la demarcación que está casi con el entronque de la carretera federal Puebla-Tehuacán, vieron dos bultos envueltos en bolsas.

Como tenían forma humana, le hablaron a la autoridades de seguridad.



Policías municipales acudieron e indicaron que se trataba de dos personas sin signos vitales.



Finalmente, pobladores del municipio de Altepexi detectaron un incendio la madrugada de este domingo 3 de abril sobre el camino viejo que se encuentra en los límites con el municipio de San Gabriel Chilac.



Cuando vieron que las llamas estaban consumiendo un vehículo Dodge Atos, le hablaron a las autoridades.



Elementos del Cuerpos de Bomberos acudieron para sofocarlas con agua a presión.



Los vulcanos revisaron la unidad y localizaron al interior de la cajuela los cadáveres calcinados de dos personas.

Por: Andrés Sánchez

Editor: Guillermo Pérez Leal

