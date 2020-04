Puebla séptimo lugar nacional con más contagios de Covid-19, reporta Ssa

Por Alejandra Olivera

Tras de la declaratoria de la Fase 3 por Covid-19 en México, la Secretaría de Salud federal ubicó a Puebla como la séptima entidad a nivel nacional donde se reporta una mayor transmisión de coronavirus en días recientes, pues reporta 87 casos activos.

Al presentar el informe técnico diario de Covid-19, el director general de Epidemiología, José Luis Alomía Zegarra, explicó que el nuevo mapa que muestra el número de casos activos servirá en esta fase para focalizar en qué zonas ocurren los contagios en los últimos 14 días, así como para saber en qué áreas se necesitan reforzar las acciones de Sana Distancia, porque puede ser que no se estén llevando a cabo de manera adecuada para mitigar el número de infectados.

#ÚltimaHora | Puebla es la séptima entidad con mayor número de casos activos de Covid-19, con 87 pacientes



En cuanto a los casos acumulados, la entidad poblana reportó 382 pacientes, de los que un 59 por ciento, habrían sido de alta si se considera la cifra de 70 fallecimientos que ha corroborado el gobierno de Puebla, aunque la dependencia federal únicamente contabiliza 53 decesos por coronavirus.

Al respecto, el subsecretario de Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, recalcó que dichos datos no deben ser tomados como que la pandemia se está resolviendo y sostuvo que si no se cumplen las medidas de Sana Distancia y confinamiento no habrá condiciones para levantar las restricciones.

Añadió que el 1 de junio es una fecha probable para concluir la Jornada de Sana Distancia pues dijo que “no sería extraño que necesitáramos extender las medidas”.

