Puebla sin clases presenciales hasta tener Covid-19 bajo control

Por Vera Fernández

El gobernador Miguel Barbosa Huerta reiteró que no habrá regreso a clases presenciales hasta que no exista un estatus controlado de la pandemia en Puebla, esto a pesar de que los docentes puedan ser vacunados en próximos meses contra el Covid-19.

Y es que de acuerdo con la Secretaría de Salud federal, los maestros forman parte de los sectores sociales que recibirán las vacunas en fechas siguientes, pues se encuentran enlistados después del personal médico y de las personas mayores de 60 años.

Sin embargo, el mandatario adelantó que de ninguna forma se podría considerar que los estudiantes poblanos regresen a las aulas, pues sostuvo que también debe protegerse la salud de los menores de edad, ya que las vacunas no están diseñadas para aplicarse en niños.

En ese sentido, refirió que la única manera de retomar las clases presenciales en la entidad sería generar condiciones de estabilidad sobre la pandemia y disminuir los contagios por Covid-19, antes de que la Secretaría de Educación Pública (SEP) pudiera tomar dicha determinación.

“Que se vacune a los maestros no significa que los niños no puedan contagiarse, porque si la idea es que porque los maestros están ya vacunados debe haber regreso presencial a clases no, no mientras haya un estatus muy controlado en nuestra entidad”, dijo.

