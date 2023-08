Puebla y Huejotzingo merecen recuperar su grandeza: Mier

“La esperanza y sueños no han muerto para los huejotzincas, el anhelo de tener un mejor municipio con sus juntas auxiliares, barrios y localidades en buenas condiciones, no muere hasta que el pueblo quiere”, refirió Nacho Mier, coordinador de los diputados federales de Morena.

Ante cientos de habitantes de Huejotzingo, población milenaria, indicó que el movimiento que representa con el Instituto Mexicano para la Transformación de la Vida Pública, está conformado por hombres y mujeres que no creen en la exclusión ni en las semillas del rencor y la división.

“Queremos una mejor sociedad y sólo estando unidos y organizados quienes amamos a Puebla, podremos hacer que sea un estado más seguro, con mayores empleos y oportunidades, porque las carencias lastiman a toda la sociedad. Los hogares recién formados merecen un futuro más promisorio, tienen derecho a un trabajo y vivienda digna así como a servicios de salud para ellos y sus hijos”, aseveró el legislador federal.

Detalló que en Morena se lucha por ideales y por principios y que se siguen rigiendo por las máximas del partido, “primero los pobres” y “amor con amor se paga”, porque con el pueblo todo y sin el pueblo nada.

“Los funcionarios públicos estamos al servicio de la gente, ustedes son nuestros jefes. Para mí el mayor honor y responsabilidad como mexicano, ha sido poder encabezar el Poder Legislativo como líder de mis compañeros diputados de Morena, pero no lo he hecho por vanidad o ego, no soy así; lo he hecho porque es la oportunidad de servir a mi país y porque conozco al movimiento de Morena porque fui fundador”

Nacho Mier expresó que hay que saber leer la realidad de la sociedad para poder modificarla, por ello el lema del IMT es “Sumar Para Transformar“, porque es fundamental la participación ciudadana para poder generar soluciones que mejoren las condiciones de vida de los poblanos,

“Conozco todos los barrios de Huejotzingo, cuando fui promotor del INEA en mi juventud lo recorrí y eso me hizo ser más sensible y empático a los problemas de los demás y no solo centrarme en los propios. Me permitió interiorizar lo que le aqueja a mis semejantes y me enseñó a ser más solidario.

Él también presidente de la junta de gobierno de la Cámara Baja, aseguró que quiere ser un verdadero promotor del desarrollo de Puebla para que recupere su grandeza, sea un estado más igualitario y libre de violencia para las mujeres, “tenemos que lograr que ninguna mujer sea violentada, debemos proteger a los más vulnerables; vamos a crear desde hoy el futuro para empezar a construir una mejor Puebla.

