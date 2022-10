Qatar prohibirá máscaras de luchadores durante el Mundial

Las autoridades qatarís no permitirán el uso de máscaras de luchadores a los aficionados que acudan al país durante la Copa del Mundo del 2022.

Así fue revelado este martes por el director ejecutivo de estrategia y diplomacia pública de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Alfonso Zegbe.

De acuerdo con el Comité Organizador de la Copa del Mundo, podrán llevar máscaras del lucha libre en su equipaje, pero estará prohibido usarlas.

“La última actualización del Comité Organizador es que no se permitirán las máscaras, he de confesar que nosotros llevamos algunas máscaras de luchadores para preguntar si se podían usar y nos dijeron que no“, dijo Zegbe.

“En su última actualización, en donde se dice qué se puede hacer y qué no, las máscaras están prohibidas”, comentó.

Los fanáticos mexicanos suelen usar las máscaras de luchadores favoritos en los estadios como un símbolo de cultura.

Esta será el segundo mundial consecutivo donde los aficionados mexicanos no podrán usar máscaras de lucha libre, luego de que en Rusia 2018, por normas de seguridad tampoco se pudieron usar.

Por: Redacción

Editor: Guillermo Pérez Leal

Te recomendamos