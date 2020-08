Queen alista su primer álbum en vivo con Adam Lambert

Queen y Adam Lambert lanzarán este año su primer álbum en vivo juntos. El anuncio ya se había anticipado luego de que la agrupación realizó una serie de críticas publicaciones en sus redes sociales, además que de que Brian May anticipó nuevas noticias a través de un video.

En una publicación en Instagram, May compartió un breve clip en el que se le veía tocando para miles de fans en una presentación en vivo, junto al baterista Roger Taylor y Lambert, quién ha servido como vocalista de la banda en los últimos años.

El nuevo álbum contará con el título “Queen + Adam Lambert Live Around the World”, el cual será lanzado oficialmente el 2 de octubre y se encuentra disponible para su preventa a través de EMI. La banda también compartió a través de YouTube “Queen + Adam Lambert Tour Watch Party”, un especial de una hora con algunos de las mejores presentaciones de la banda en vivo durante sus giras recientes.

Queen + @adamlambert ‘Live Around the World’ Coming Oct 2nd! 👑

Are you ready for this? Having performed the world over to almost 4 Million fans, Queen + Adam Lambert are bringing the excitement of their live performances closer to home with their first ever album release! pic.twitter.com/S48de4Y3bw