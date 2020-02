Quemarán cuatro toneladas de pólvora en carnaval de Huejotzingo

Por Vera Fernández

Pese a que no se realizarán “guerritas de pirotecnia”, se emplearán de tres a cuatro toneladas de pólvora durante el Carnaval de Huejotzingo 2020, el cual se llevará a cabo del 22 al 25 de febrero.

Así lo dio a conocer el diputado local de Movimiento Ciudadano, Carlos Morales Álvarez, quien hizo un llamado a la ciudadanía a realizar un carnaval ordenado y sin incidentes.

En rueda de prensa, el legislador precisó que la entrega número 152 del Carnaval de Huejotzingo será custodiada por las autoridades municipales, además de que se seguirán las recomendaciones de Protección Civil.

En ese sentido, sostuvo que no se restringirá el uso de pirotecnia durante los cuatro días del evento, no obstante, no se realizarán las tradicionales “guerritas”, ya que en años pasados han causado graves accidentes y decesos.

Aunado a ello, el exalcalde de Huejotzingo señaló que se espera un total de 100 mil visitantes, 20 mil danzantes y regulación respecto a la venta de alcohol.

