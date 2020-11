Quitar corridas en Puebla, acabará con el toro de lidia: Taurinos

Por Huber García

Después de varios días de anunciarse una posible iniciativa para abolir en la capital poblana los eventos taurinos, la agrupación Tauromaquia Mexicana emitió una postura la cual convoca al diálogo con grupos antitaurinos, así como la investigación y la revelación de protocolos de los cuales debe tener conocimiento el Ayuntamiento de Puebla.

José Saborit, representante de la agrupación Tauromaquia Mexicana, señaló que las mesas de diálogo realizadas por el ayuntamiento de Puebla servirán para exponer la viabilidad de estos eventos toda vez que fortalecerán la economía de la capital y también la permanencia del toro de lidia.

“Estamos abiertos al diálogo con estos grupos -antitaurinos- para que hagan una evaluación con un verdadero toro de lidia, no con esos estudios con otro tipo de animales. En la cuestión del bienestar animal, si se prohibieran las corridas de toros simplemente el toro de lidia no existiría, esta raza no existiría. El antitaurino incluso está a favor de que desaparezca esta raza, nosotros si queremos que continúe”.

Saborit añadió en su discurso que la agrupación taurina expondrá diversas investigaciones y estudios a las autoridades y detractores con el fin de que no se tomen decisiones radicales que afectan esta actividad que se ha realizado con cotidianidad en el estado.

“Vamos a realizar estudios en la cuestión ecológica, histórica, psicológica. No queremos que se caiga en estos radicalismos que no benefician a nadie .En la cuestión del bienestar animal, si se prohibieran las corridas de toros simplemente el toro de lidia no existiría, esta raza no existiría. El antitaurino incluso está a favor de que desaparezca esta raza, nosotros si queremos que continúe”, especificó Saborit.

Finalmente en su mensaje como embajador del gremio de la tauromaquia, el empresario convocó a los detractores a ser respetuosos en sus manifestaciones.

Cabe destacar que en Puebla la Plaza de Toros “El Relicario” la cual fue inaugurada el 19 de noviembre de 1988 ha sido considerada una de las principales arenas para exponentes del toreo en México, España y Latinoamérica.

