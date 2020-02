“Rápido y Furioso 9” revela su tráiler oficial

Luego de una larga espera, el primer trailer para “Rápido y Furioso 9” ha llegado con una buena dosis de acción que podría emocionar a más de un amante de los coches. Si bien la saga ya se ha enfocado más a la acción que a los automóviles, no podemos dejar pasar que en esta cinta tendrán una buena cantidad de coches como parte de la historia.

Claro, las acrobacias que se muestran podrían desafiar a la gravedad, pero el adelanto de la película muestra a caras familiares de la saga, como Vin Diesel o Ludacris, convivir con nuevos actores como John Cena.

Not all blood is family. Watch the trailer for #F9 and get your tickets now – in theaters May 22! https://t.co/W9rR5NgTOH pic.twitter.com/LeFmC1njS0