Ratifica TEEP: Habrá plebiscito extraordinario en San Jerónimo Caleras

La Sala Superior del TEPJF confirmó la nulidad de los plebiscitos de la junta auxiliar de San Jerónimo Caleras, por lo que el Ayuntamiento de Puebla sí deberá organizar elecciones extraordinarias.



Este miércoles en sesión pública, magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) desecharon la impugnación que fue promovida por Ángel Soto Limón, quien resultó electo como edil auxiliar en el mes de febrero.



Soto Limón, ligado a Morena y quien fungió como secretario particular de la exalcaldesa de la capital, Claudia Rivera Vivanco, buscaba echar abajo la sentencia previamente emitida por la Sala Regional de la Ciudad de México del TEPJF.



Fue el pasado 21 de abril cuando los magistrados regionales determinaron anular los plebiscitos de San Jerónimo Caleras y ordenaron su reposición, tras determinar que no existió certeza jurídica durante el desarrollo de los mismos.



En esa ocasión, resolvieron que los representantes de planillas cambiaron la ubicación de una casilla, pese a no contar con facultades legales. Además de que la Comisión Plebiscitaria del gobierno municipal también incurrió en omisiones.



De acuerdo con declaraciones del alcalde Eduardo Rivera Pérez, la convocatoria para los nuevos plebiscitos de la junta auxiliar se publicará en un plazo de 15 días.

Por: Vera Fernández

Editor: Guillermo Pérez Leal

