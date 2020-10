Responde Lilly Collins a reacciones negativas de “Emily in Paris”

Por Redacción

En los últimos días, difícilmente uno podría entrar en redes sociales sin toparse con algunos de los comentarios hacia “Emily in Paris”, la nueva serie de los creadores de “Sex and the City”, la cual ha sido producida en exclusiva para el catálogo de Netflix.

La serie, la cual se centra en el mundo de la moda y la alta costura, cuenta con el protagónico de Lily Collins dando vida a Emily Cooper, una joven estadounidense que consigue el trabajo de sus sueños como ejecutiva de marketing en una firma francesa, quién deberá enfrentarse a los constantes choques culturales durante su estadía en París.

Mientras que muchos usuarios de la plataforma resaltan el nivel de calidad en los vestuarios presentados en la producción y que su tono ligero y alegre presta un escapismo a la incertidumbre de los tiempos actuales, hay un grupo especifico de personas que no han quedado muy conformes con la representación que se les ha otorgado: los parisinos.

“Al ver la serie nos enteramos que los franceses son todos malos, vagos, no llegan a tiempo a sus trabajos, no están apegados al concepto de lealtad, son sexistas y tienen una relación cuestionable con la higiene”, resalta el medio Premiere. Otros medios incluso resaltaron que era increíble que los productores no se atrevieran a poner una boina y baguette en cada uno de los extras.

Ante estos comentarios por parte de la prensa francesa, Collins respondió durante una entrevista con British Vogue, considerando como un asunto muy “loco” a las reacciones generadas por la serie: “¿Sabes? Es un sentimiento muy raro atravesar este tipo de lanzamientos justo ahora”.

“Ha habido tanta oscuridad para todos en 2020, es genial hacer a la gente reír y ayudarlos a escapar un poco. Se siente como si los espectadores en realidad se perdieran a si mismos en la serie y solo tienen un buen momento, así que llegó en el momento perfecto, de muchos sentidos”.

Lo cierto es que la serie no fue hecha con la intención de ofrecer una visita virtual a la ciudad durante la pandemia, y cuyo único objetivo es el de entretener, como la misma Collins resalta.

Te recomendamos

Con información de Tónica