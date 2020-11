Realizan “Vive Ibero Puebla” con miras al futuro

Por Redacción

El 2020 ha estado marcado por la incertidumbre. En marzo cuando empezó el confinamiento por la pandemia de la COVID-19, la comunidad global se vio forzada a cambiar. La IBERO Puebla, consciente de los retos que el mundo actualmente enfrenta, llevó a cabo por primera vez de manera virtual, el tradicional Vive la IBERO Puebla bajo el lema De cara a tu futuro.

Bajo este contexto, el Mtro. Mario Patrón Sánchez, Rector de la Universidad, indicó que durante los últimos ocho meses, maestros, alumnos y personal administrativo se ha adaptado para enfrentar la nueva realidad: “En la IBERO Puebla nos hemos incorporado activamente al nuevo escenario educativo que ha impuesto la pandemia”.

Durante su mensaje de bienvenida, Patrón Sánchez explicó que uno de los sellos de la educación jesuita es la formación integral de personas, buscar que los alumnos y alumnas que formen parte de sus aulas estén comprometidos de la realidad, conscientes de los cambios que el mundo necesita, competentes y compasivos, es decir, verdaderos agentes de cambio.

Por lo anterior, el Rector de la IBERO Puebla resaltó que la Universidad ha enfrentado con resiliencia la situación actual, por lo que se han diseñado nuevas modalidades de interacción mediante la incorporación de herramientas tecno-pedagógicas disponibles; procurando honrar la educación ignaciana, misma que cuenta ya con más de 450 años de historia formativa.

En el marco de esta jornada vocacional, se llevó a cabo la Cátedra Magis por parte de Dan Peisajovich, licenciado en Publicidad y Comunicación Estratégica, quien charló sobre la importancia de la creatividad e innovación hoy en día. A lo largo de 45 minutos, invitó al auditorio a ver a la pandemia como una oportunidad para interiorizar y migrar hacia distintos horizontes.

En ese sentido, el fundador de Complot Escuela de Creatividad en Barcelona, argumentó que el futuro próximo va a necesitar jóvenes creativos y audaces: “Hay que mirarnos al espejo con valentía y preguntarnos ¿Qué vamos a aportar a este nuevo mundo?”

Durante los dos días de actividades, alumnos de preparatoria y bachillerato, así como padres de familia, orientadores y profesores, vivieron la experiencia vocacional a través del diálogo e interacción con docentes de los seis Departamentos Académicos: Arte, Diseño y Arquitectura, Ciencias e Ingenierías, Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales, Humanidades y Negocios.

Igualmente, los padres de familia pudieron escuchar diversas conferencias con temas coyunturales, tal fue el caso de la charla ¿Cómo educar a nuestros hijos en tiempos violentos e injustos?, impartida por el Mtro. Juan Luis Hernández Avendaño, director general del Medio Universitario.

El politólogo de la IBERO Puebla invitó a los padres de familia a ser la brújula para sus hijos en este nuevo sendero: “Somos la posibilidad de responder las preguntas esenciales de la vida”. Citando al papa Francisco, el Mtro. Hernández Avendaño exhortó a los presentes a recuperar la autoridad que últimamente se ha ido diluyendo.

Para el Director General del Medio Universitario, la casa es el primer lugar dónde los hijos deberían de ser educados. El relegarle esa responsabilidad a la escuela ya no es posible por la pandemia. Instó en el auditorio la urgencia de volver a generar ambientes más sanos en casa.

En ese sentido, Avendaño resaltó que esta nueva normalidad tiene que servir para replantear el consumismo del cual los hijos son víctimas: “nuestros hijos han ido aprendiendo que si no tienen el último Iphone […] no son, no significan, no pertenecen”.

Educación en tiempos de pandemia, fue otra de las conferencias diseñadas para padres de familia. Fue impartida por la Dra. Itzel López Nájera, coordinadora de las Maestrías en Educación, y ahí explicó la importancia de reflexionar sobre todas las lecciones que el confinamiento nos ha dejado. “Es necesario ser conscientes de la formación educativa que nos está dejando la pandemia”.

Resaltó que es mucho más importante mantener un espíritu crítico y una actitud de lucha ante el mundo que seguir repitiendo los mismos errores del pasado. “Aprender de esto nos va a permitir construir nuevos escenarios para la sociedad”.

Es importante destacar que, a lo largo de dos días consecutivo-jóvenes de diversas partes del país y de la región, se sumergieron en el mundo virtual participando en las distintas islas, actividades, charlas y recorridos virtuales del campus y sus institutos, lo que les permitió conocer lo que el modelo de educación jesuita es capaz de hacer para el mundo.

Te recomendamos