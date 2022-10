Realizarán carrera nocturna “Merry Xmas Run Carrera UDLAP 2022”

La Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) se pondrá en modo navideño desde el 26 de noviembre, con la realización de la Merry Xmas Run 2022, el sábado 26 de noviembre, a las 19:00 horas; una carrera nocturna de 5K acompañada de un festival musical, obsequios, luces neón y varias sorpresas para comenzar de forma increíble la mejor temporada del año.

La Universidad de las Américas Puebla siempre alienta a su comunidad a fortalecer su salud a través del deporte, con la realización de eventos especiales como la Carrera UDLAP.

Asimismo, se busca enmarcarla con un motivo distinto cada año, por ejemplo en 2018 cambió a un formato nocturno bajo una temática de luces y colores, al siguiente año se dedicó a la vida y la muerte, en el 2021 se realizó de manera virtual y ahora lo retoma en el campus para ser un festejo peculiar.

Lo anterior fue comentado por el Dr. Juan Manuel San Martín Reyna, director General de Vinculación y Desarrollo Institucional de la UDLAP, durante la presentación a medios de este evento deportivo, donde explicó: “la idea es que nuestros participantes vivan la navidad a través del deporte, es por eso que nos inspiramos este año en el tema Merry Christmas”.

Este festejo pre-navideño ha alentado a diferentes marcas a unirse a los esfuerzos de la UDLAP, entre ellas Telcel marca que, a través de su jefa de Mercadotecnia de la Región 7, Lic. Marisol Rubio Poo, agradeció a los organizadores por cerrar el año con tan buenas noticias y el augurio de que el 2023 será mucho mejor.

“Es un honor ser parte de esta carrera, felicito a la UDLAP por que regresó con todo, así que los invito a sumarse porque también da un apoyo adicional”, agregó.

Para la Mtra. Ana Laura Ramos Sánchez, gerente Regional Comercial de Megacable, este tipo de actividades crean vínculos con otros entes importantes tanto del Estado como de la República, al promover valores como la unión y el espíritu navideño de alegría.

“Que sin duda favorecen mucho al desarrollo de las personas y la comunidad”, agregó.

También estuvo presente en la conferencia de prensa la Lic. Andrea Baños Sosa, gerente de Vinculación Social de Be The Match México, quien en su turno externó su gratitud por tener la puerta abierta para sumarse a la Carrera UDLAP, no solo por representar una forma de cuidar la salud, sino también porque la universidad “ha sido de los aliados clave y semillero de talento (para la empresa que representa), mucho del equipo [de trabajo] actualmente somos exa UDLAP, orgullosamente sangre verde”.

De la Merry Xmas Run 2022, los organizadores informaron que se cuentan con 2,000 boletos disponibles para los corredores y para esta ocasión, la inscripción incluye un kit con una playera deportiva de la marca UIN, un gorro navideño, calcetas de duende, un vaso to go, un gym sack y dos monederos electrónicos de Columbia y Volcom con valor total de $1,000 pesos; así coo dos pases para invitados al festival musical que se realizará en la zona deportiva de la UDLAP al término de la carrera.

Para mayor información de la Merry Xmas Run 2022, visite: www.udlap.mx/carreraudlap, en donde encontrará la forma de registrarse. Los boletos están disponibles para el público en general y la comunidad universitaria, se pueden adquirir en la Tienda Universitaria y la Dirección General de Vinculación y Desarrollo Institucional en el campus de la universidad, o en línea directamente en tiendauniversitaria.udlap.mx/.

Por: Redacción

Editor: Guillermo Pérez Leal

