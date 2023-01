Rebeca Landa, egresada UDLAP, regresa a emparrillados internacionales

Seis meses después de aquella medalla histórica para México, Rebeca Landa regresó a los emparrillados internacionales; pues la egresada de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) disputó en equipo, el 2023 Adult Flag Football World Championships, realizado en Tampa-Florida.

En julio del año pasado, Rebeca Landa junto a la selección nacional conquistaron la medalla de oro en los World Games de flag football y para inicios de este 2023, viajó a Tampa-Florida para disputar el torneo organizado por la USA Flag, el cual reunió a más de 800 equipos de diversas partes del mundo. Uno de ellos fue Mexicas, conjunto donde ahora milita la licenciada en Artes Plásticas por la UDLAP, gracias a la invitación de una exjugadora precisamente de aquel cuadro nacional victorioso a mediados de 2022.

Estando en Tampa, las Mexicas estuvieron inscritas en dos modalidades. Una el 5v5 Air-It-Out Women’s PRO Pool Play, la versión más prácticada de futbol bandera, aquí las mexicanas vencieron 21 puntos a 7 al conjunto llamado She-Unit, 13-0 a Those Who Shall Not Be Named, 18-7 a So Flo Crew y en la semifinal cayeron ante Lady Venom por 6 unidades a 0.

La otra fue 5v5 Non-Contact Women’s PRO Pool Play, muy similar a la anterior pero evitando el contacto, bajo este formato Mexicas venció 13-0 a equipo de sqUad, empataron a 7 puntos contra The North, tropezaron con Win or Spritz 13 a 15, vencieron a Lights Out por 13 a 7 e hicieron lo mismo con Renegades por 9 a 0; ya para la semifinal volvieron a encontrarse con Lady Venom y nuevamente el resultado no les favoreció por 21-13.

Te puede interesar: Mexicano Isaac Alarcón competirá por un lugar en los Dallas Cowboys

Pese a estos marcadores en las semifinales, para Rebeca lo visto en Florida le dejó un gran sabor de boca, pues al torneo asistieron algunas jugadoras nuevas para México, mostrando bastante gallardía, control de la presión y aguante a los partidos con mucho contacto.

“Fue un resultado positivo encaminado a lo que buscábamos, en el sentido de generar experiencia, ir a aprovechar nuestro tiempo, dar un buen nivel; (sobre las novatas) es la vez que más impresionada quedé por la compostura, aguantando los golpes a los que no están acostumbradas, las vi muy tranquilas y a la altura, eso es algo que nos ilusiona muchísimo”, afirmó.

Sobre su accionar, la egresada de la UDLAP también resultó muy satisfecha, sobretodo porque tuvo una intercepción en la yarda 1 de territorio Mexica y por competir en instancias diferentes a las acostumbradas, con contacto físico, empujones, manotazos y alta intensidad. A tal grado que en una jugada subió a presionar a la quarterback, ella al lanzar el balón le pegó con el codo en la cara a Rebeca, rompiéndole la máscara con la que juega, sin consecuencias graves.

“Es emocionante ir a torneos así, enfrentas a quienes ya conoces o jugaste con ellas, pero a nuevas jugadoras de las cuales nunca has escuchado o pocas veces has visto”, agregó.

Ya estando en México, Rebeca Landa se mantiene entrenando por su cuenta, balanceando sus actividades con el cuadro de Mexicas y en su trabajo con ESPN. Asimismo espera reportar con el conjunto nacional hasta mediados o fines de febrero, pues existe un torneo continental en Estados Unidos para julio próximo. “Ahora no me preocupa tanto el ritmo, sino mantener mi cuerpo sano, por eso trato de administrar qué tanto juego, porque con selección entrenamos todos los días cada una por su cuenta y acaba siendo una carga difícil”, aseguró la actual campeona del mundo de flag football.

Por Redacción

Editora: Brenda Balderas

Te recomendamos