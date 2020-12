Rechaza Corte Suprema de EU demanda de Texas para revocar elecciones

La Corte Suprema de Estados Unidos ha rechazado una demanda respaldada por el presidente Donald Trump para anular la victoria electoral de Joe Biden.

Se pone fin, con esto, a un intento desesperado de que los jueces estatales y federales rechacen los asuntos legales ante el tribunal más alto de la nación.

La resolución de la demanda de Texas ante el Tribunal Supremo contra el resultado de los comicios -la última esperanza del presidente saliente Donald Trump-, mientras el mandatario electo sigue dando forma a su futuro gobierno.

La orden de la Corte fue la segunda rechazada esta semana, donde han desechado las solicitudes republicanas de participar en el resultado de las elecciones de 2020.

If the Supreme Court shows great Wisdom and Courage, the American People will win perhaps the most important case in history, and our Electoral Process will be respected again!