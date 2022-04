Rechaza INE Puebla medidas cautelares contra Aristóteles Belmont

La Junta Local del INE en Puebla rechazó imponer medidas cautelares en contra del dirigente estatal Morena, Aristóteles Belmont Cortés, quien fue denunciado por promoción indebida de la consulta popular de Revocación de Mandato.



Este miércoles en sesión pública, las consejeras y consejeros electorales aprobaron el acuerdo a través del cual se declaró improcedente la solicitud de medidas que fue presentada por la ciudadana Alejandra Hernández Guzmán.



Como parte de la denuncia, la quejosa acusó que el secretario en funciones de presidente provisional realizó diversas publicaciones en sus redes sociales para incentivar a los ciudadanos a participar en la consulta que se llevó a cabo el pasado 10 de abril.



En ese sentido, argumentó que el líder morenista habría violado el periodo de veda que fue establecido por el Instituto Nacional Electoral (INE) desde el mes de febrero, por lo que cual pidió que se le impusiera dicho apercibimiento.



Sin embargo, el Consejo Local del organismo determinó la improcedencia de las medidas cautelares por tratarse de actos consumados e irreparables, debido a que la denuncia se promovió dos días antes de que se realizara la consulta de Revocación de Mandato.



“Es importante precisar que el dictado de las medidas cautelares, no puede

realizarse sobre actos consumados e irreparables, pues su finalidad y

justificación se encuentra en lograr la cesación de los actos o hechos que

constituyan la presunta infracción”, señala el acuerdo aprobado.



No obstante, la queja contra Belmont Cortés todavía puede ser objeto de un análisis de fondo por parte de la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), ya que aún no se declara la inexistencia de las faltas denunciadas.

Por: Vera Fernández

Editor: Guillermo Pérez Leal

