Rechaza Morena Puebla actos anticipados de campaña tras apoyo a Sheinbaum

La dirigente de Morena en Puebla, Olga Lucía Romero Garci-Crespo, negó que las “corcholatas” del partido incurrieran en actos anticipados de precampaña por acudir a eventos donde manifestaron su apoyo a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo.



En entrevista, la presidenta del Comité Ejecutivo Estatal (CEE) afirmó que durante las asambleas informativas de este fin de semana no se realizaron actos fuera de la ley, pues sostuvo que no hubo llamado al voto en favor de Sheinbaum Pardo, quien aspira a la presencia de México de cara a las elecciones del 2024.



La lideresa aseguró que el único objetivo de los eventos fue reconocer el papel que han tenido las mujeres en la vida política del país, por lo que de forma específica se reconoció la proyección y el trabajo que ha realizado la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México desde su cargo actual.



Además señaló que Olivia Salomón Vivaldo, Melitón Lozano Pérez, José Antonio Martínez García y Sergio Salomón Céspedes Peregrina –aspirantes a la gubernatura Puebla– están en derecho de participar en las actividades partidistas, pues lo hicieron fuera del horario laboral que tienen como servidores públicos.



“Nos estamos apegando, tanto el partido como cada uno de ellos como ciudadanos, se están apegando perfectamente a la ley que hay acerca de lo que se puede y lo que no se puede hacer en cuanto a campañas políticas” comentó Romero Garci-Crespo.



En ese sentido, la dirigente estatal de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) minimizó la denuncia que interpondrá el Partido Acción Nacional (PAN) contra las corcholatas barbosistas, al considerar que violaron la ley electoral por promocionar a Claudia Sheinbaum antes de tiempo.



Fue en el transcurso de este fin de semana cuando los aspirantes al Gobierno del Estado visitaron los municipios de Cholula, Cuautlancingo, Zacapoaxtla y Tlatlauquitepec para apoyar a Sheinbaum Pardo y a su vez, iniciar su proyección política con miras al 2024.



Entre las corcholatas se encuentra la titular de la Secretaría de Economía del gobierno estatal, Olivia Salomón; Melitón Lozano y José Antonio Martínez, secretarios de Educación y Salud, respectivamente. Así como el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso local, Sergio Salomón Céspedes.

Por: Vera Fernández

Editor: Guillermo Pérez Leal

