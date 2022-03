Rechaza Néstor Camarillo propuesta para desaparecer juntas auxiliares

El diputado local Partido Revolucionario Institucional (PRI), Néstor Camarillo Medina reviró la propuesta del panista Eduardo Alcántara Montiel sobre desaparecer cinco juntas auxiliares de Puebla, al considerar que abonan a la estabilidad política del municipio.



En entrevista, el también dirigente estatal del tricolor se pronunció en contra de iniciar un proceso para suprimir a La Libertad, San Felipe Hueyotlipan, Ignacio Romero Vargas, Ignacio Zaragoza y San Baltazar Campeche, tras el exhorto presentado por Alcántara Montiel.



Al respecto, consideró que las juntas auxiliares deberían fortalecerse para continuar generando puentes de diálogo con los habitantes; además de que la propuesta, en caso de prosperar, tendría que extenderse a los otros 216 municipios.



“Si se va a aprobar tendría que ser para todos, pero yo creo que no. Las juntas auxiliares ayudan mucho a la estabilidad política de los municipios. La propuesta la respetamos, pero no la compartimos”, comentó Camarillo Medina.



A su vez, señaló que el argumento expuesto por el coordinador de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) no es suficiente para concretar la desaparición, ya que el crecimiento de la mancha urbana y la mezcla de delimitaciones territoriales es natural.



También opinó que los vecinos de cada zona poseen un gran arraigo sobre sus origines y lugares de nacimiento, por lo que podrían perjudicar la identidad que tienen en sus respectivas demarcaciones, usos, costumbres y tradiciones.

Por: Vera Fernández

Editor: Guillermo Pérez Leal

