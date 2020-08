Recibe Academia Policial Municipal certificación internacional de entrenamiento 

En seguimiento a la implementación de esquemas de mejora continua, el Gobierno de la Ciudad, encabezado por Claudia Rivera Vivanco, informó que la Academia de Entrenamiento de Seguridad Pública recibió la Acreditación de CALEA (Commission on Accreditation for Law Enforcement Agencies, Inc.), con lo que se convierte en el segundo municipio a nivel nacional en lograrlo.

La alcaldesa recordó que, desde el inicio de su administración, dignificar el trabajo de las y los policías, económica, humana y profesionalmente, ha sido una tarea fundamental para acabar con corrupción.

En tanto, la titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, María de Lourdes Rosales Martínez, destacó que, en el marco de los esfuerzos de la Iniciativa Mérida, el gobierno de los Estados Unidos de América, a través del Departamento de Estado, coadyuvó durante este esfuerzo con el otorgamiento de una beca o subvención al municipio para subsidiar los costos de la acreditación.

En mayo de 2019, las autoridades municipales y CALEA llevaron a cabo un diagnóstico inicial sobre el estado que guardaba la Academia. Paralelamente, se firmó un acuerdo de acreditación para la puesta en marcha de 159 estándares de calidad internacional, a fin de mejorar procesos en la institución.

Foto: Boletín.

Rosales Martínez informó que después de un año y dos meses de evaluación, el pasado 31 de julio se llevó a cabo la Comparecencia ante el Comité de Revisión mismo que por unanimidad determinó que la Academia cumplió satisfactoriamente con el diseño y ejecución de 159 directivas. En este sentido, el Pleno de CALEA otorgó la Acreditación Academia de Entrenamiento de Seguridad Pública.

De igual forma, Andrea Tarno Fernández, directora de la Academia de Formación y Profesionalización Policial del Municipio, reconoció el trabajo de los 29 elementos que, de manera consistente ayudaron a hacer posible este objetivo, así como una Acreditation Mannager.

