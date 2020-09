Recibe “Rick and Morty” Emmy como mejor Serie de Animación

Por Redacción

El 2020 ha sido un buen año para los fans de “Rick and Morty”. Tras el estreno de la segunda parte de la cuarta temporada de la serie, uno de los episodios pertenecientes a esta ha sido acreedor del Emmy en la categoría de “Mejor Programa de Animación”, gracias a “The Vat of Acid Episode”, octavo episodio de la temporada.

Este episodio habría compartido nominación junto a otros competidores notables como “Disclosure The Movie: The Musical” de Big Mouth, “Pig Trouble in Little Tina” de Bob’s Burgers, “The View From Halfway Down” de Bojack Horseman y “Thanksgiving of Horror” de Los Simpson.

Este sería el segundo premio en tres nominaciones desde el comienzo de la serie. “Virtual Rick-ality” habría sido nominada por “Mejor Logro Creativo en Medios Interactivos en un Programa Guionizado”. Su primer Emmy habría sido logrado gracias a “Pickle Rick”, tercer episodio de la tercera temporada.

Los fans no recibieron de buena manera que la cuarta temporada comenzara con solo cinco episodios a finales de 2019, aunque los episodios finales de la temporada se posicionan entre los más aclamados de la serie hasta ahora. “The Vat of Acid Episode” se ha mantenido como uno de los más comentados de la temporada.

Te recomendamos

Con información de Tónica