Recomienda IBERO Puebla actividades culturales en cuarentena

Por Redacción

Estos tiempos de resguardo representan la oportunidad ideal para pensarnos como seres individuales que forman parte de una colectividad. Valorar y reafirmar nuestro rol como ciudadanía al quedarnos en casa y ver por nuestros seres cercanos es un primer acercamiento a ello.

Para la académica de la IBERO Puebla, tenemos un llamado a repensar la forma de consumir productos culturales: “Aquí es donde podemos valorar la función del arte y la cultura que estamos haciendo ahora, pues quienes estamos en casa no podríamos hacerlo de la misma manera si no estuviésemos acompañados por un libro, una película o manifestaciones artísticas desde lo digital”.

¿Qué hacer, desde casa, durante la cuarentena?

El hecho de que no podamos salir de casa no significa que no podamos visitar museos y hacer actividades culturales. Estas son las recomendaciones de la Lic. Alma Cardoso para el tiempo de descanso durante la cuarentena:Museo Amparo (Puebla, México): Cuenta con un programa diseñado para realizar actividades en familia. Especial atención a Dimes y diretes, un conjunto de charlas con artistas contemporáneos sobre temas de actualidad en el mundo del arte.

Museo de Arte de Sao Paulo Assis Chateaubriand (Sao Paulo, Brasil): Recorrido virtual por sus principales salas con complementos multimedia.

Rijksmuseum (Ámsterdam, Países Bajos): Experiencia de la ronda nocturna, un recorrido especial por los mejores trabajos de Rembrandt con audio guías sobre las obras y los procesos de restauración de las mismas que se están llevando a cabo.

Google Arts & Culture: Proyecto virtual que recopila imágenes de altísima calidad de piezas artísticas pertenecientes a múltiples colecciones, corrientes y estilos. Imperdible el análisis al retablo de la Adoración del Cordero Místico de Jan van Eyck.

