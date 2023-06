Reconoce Mier obras de gobiernos pasados en Puebla

El diputado federal Ignacio Mier Velazco consideró que es “mejor que te critiquen por hacer que por no hacer” en relación a las obras del ex gobernador Rafael Moreno Valle, las cuales dijo se deben de usar, pues tuvieron un costo político y social.



“Si era proyección personal o no, lo cierto es que lo hizo, peor es no hacer nada y hubo algunos que no hicieron nada ¿eh? mejor que te critiquen por hacer que por no hacer”, sostuvo en conferencia de prensa.



En este sentido, reconoció al gobernador Sergio Salomón Céspedes por rescatar y rehabilitar espacios como el Parque de los Gigantes.



“Lo está haciendo Sergio, qué bueno que lo reconozca el gobernador y que se esté recuperando eso en torno a la Fábrica de La Constancia porque fue una gran inversión”, sostuvo.

El coordinador de la bancada morenista en la Cámara de Diputados recalcó que pasó lo mismo con el Museo Barroco y las ciclovías elevadas, en las que hubo una inversión alta, por lo que dicha infraestructura puede mejorar.



“Si nos despojamos de egoísmos y volvemos objetivos nuestros análisis podemos encontrar en lo que hicieron, mejoras. El problema es que nunca vas a encontrar en quien no hizo nada ni bueno ni malo, simplemente que no hicieron”, lanzó.

Presentará diagnóstico



En otro tema anunció que presentará un diagnóstico de la entidad poblana este lunes en el que contempla la situación del estado en diferentes ámbitos desde la ciudadanía.



El legislador federal adelantó que Puebla tiene un problema de certeza jurídica, originado en los últimos cuatro años, que contrajo las inversiones.



Además, apuntó que se dejó de invertir en el último año 15 mil millones de pesos, sumado a más de 30 mil millones de pesos que se han perdido por la inseguridad en el estado y estrés hídrico que provoca falta de agua potable, lo cual desincentiva las inversiones en la entidad.

También afirmó que la industria turística está reprimida, como en el caso de los pueblos mágicos, de los cuales sólo Zacatlán y Chignahuapan “se salvan”, pues el resto se enfrentan a una falta de infraestructura que no se atendió en los últimos años.



Por último lamentó que tras la llegada de Audi, el incremento del valor de la tierra se dio en Tlaxcala y no en la entidad.

