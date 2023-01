Reconocen a egresado UDLAP como mejor fotógrafo de vida silvestre 

Fernando Constantino Martínez Belmar, egresado de la Licenciatura en Biología de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), fue reconocido con el primer lugar de fotografía de vida silvestre por el Museo de Historia Natural de Londres, por su fotografía “cazador de murciélagos”, y recientemente obtuvo el reconocimiento “Photographer of the year” en el concurso Nature inFocus con un portafolio titulado “Balam-The Endangered King of the Mayan Jungle”, que muestra la realidad que vive el jaguar en la península de Yucatán.

Respecto a Wildlife Photographer of the Year (WPY), el egresado de la UDLAP resaltó que es uno de los concursos más importantes de fotografía de naturaleza y vida silvestre a nivel internacional.

En su edición 2022 Fernando fue seleccionado dentro de la categoría Comportamiento: anfibios y reptiles, en la cual sin duda puso en alto a México gracias a su trabajo. Así pues, compartió que esto significa más que un premio, “es una gran oportunidad de visibilidad a mi trabajo como fotógrafo de naturaleza y conservación. El objetivo es tratar de transmitir un mensaje de conservación que llegue al mayor número de personas posibles”.

Su fotografía, “cazador de murciélagos”, con la cual obtuvo este reconocimiento, recoge una curiosa historia ya que sus protagonistas, una serpiente que se está alimentando de un murciélago, son habitantes de la llamada cueva de las serpientes colgantes ubicada en la comunidad maya Kantemó.

“Es una cueva única en el mundo ya que hay una población de serpientes que se ha adaptado a vivir dentro y alimentarse exclusivamente de los murciélagos que salen todas las tardes a alimentarse en la selva. Cuando cae la noche se puede observar a las serpientes colgando del techo y las paredes a la espera de que pase algún murciélago cerca de ellas para atraparlo y alimentarse; yo tuve la fortuna de captar uno de estos momentos”, comentó Fernando Martínez.

En referencia a su búsqueda por utilizar la fotografía como una herramienta de conservación y conciencia, el egresado UDLAP también fue seleccionado recientemente como “Photographer of the year”, en el concurso Nature inFocus, con un portafolio titulado “Balam-The Endangered King of the Mayan Jungle”, que muestra la realidad que vive el jaguar en la península de Yucatán, dándole visibilidad a las principales amenazas que enfrenta esta especie, como la cacería ilegal, la destrucción y fragmentación de su hábitat, así como la deforestación ocasionada por el mega proyecto del tren maya. Esto también se ve reflejado en otros ejercicios ya que su fotografía “cara a cara” fue reconocida también en el Wildlife Photographer of the Year como “Highly Commended”, la cual tiene una mención de honor en el concurso Montphoto y fue finalista en el concurso Big Picture.

Finalmente, el egresado de la UDLAP reconoció el trabajo que realiza la gente de lugares como Kantemó y la organización de Jaguar Wildlife Center A.C en pro de la conservación y el turismo responsable: “gracias a ellos existen lugares como estos, ellos protegen esta cueva y a estas serpientes que es algo poco común; gracia a ellos pude captar este momento”.

Por: Redacción

Editor: Guillermo Leal