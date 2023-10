Recorridos en municipios de Puebla continuarán: Julio Huerta

Al resaltar que ya son varios años de trabajo político y de formar parte de las bases de Morena en Puebla, Julio Huerta manifestó que continúa recorriendo, como lo ha hecho desde hace varios años de manera congruente y con empatía hacia la ciudadanía.

“Soy un firme creyente de que lo primero que debemos hacer es ser congruentes con nosotros mismos, para poder serlo con los demás. Por ello, hace algunos meses, renuncié al cargo público que tenía al frente de la Secretaría de Gobernación, para poder participar en el proceso interno de mi partido, Morena, para la elección del coordinador estatal de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación en Puebla”, enfatizó.

Asimismo, destacó venir de las bases de Morena y tener años dedicado a recorrer el estado de Puebla bajo los principios de la Cuarta Transformación.

“Este trabajo que yo he hecho en Morena no es el resultado de unos meses de estar recorriendo el estado, caminando con la gente y tocando a las bases del partido; se requieren de años de trabajo político en tierra para lograrlo. Las alianzas con los Consejeros están basadas en trabajo de muchos años”, detalló.

En ese sentido, agradeció a las consejeras y consejeros que le otorgaron su voto para ser electo como una de las propuestas que serán medidas al final de octubre, vía encuesta.

“La decisión de mis compañeros, de permitirme ser el más votado en el consejo del pasado semana me lleva a estar muy orgulloso, pero también comprometido con la causa”, recalcó.

Insistió en la importancia de trabajar en unidad, ya que no hay nada definido para nadie. “La moneda está en el aire, pues no hay nada definido, incluso no se sabe si será o no hombre. Es tiempo de trabajar y estar muy cerca de la gente”, concluyó.

Por: Redacción

Editor: Guillermo Leal