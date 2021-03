Recrean el rostro de Jesús con inteligencia artificial

Jesucristo es uno de los más grandes misterios de la humanidad, por tal razón, cuando la ciencia se acerca a su historia, sus posibles milagros o su posible apariencia física, el revuelo es mayúsculo, tal y como sucedió gracias al trabajo del fotógrafo Bas Uterwijk.

Bas es un fotógrafo de Países Bajos especializado en la recreación de rostros o personajes históricos a través de la inteligencia artificial y uno de sus últimos proyectos fue la reproducción del rostro de Jesús, mismo que tiene rasgos diferentes a la representación común, lo cual acabó en la viralización de su trabajo.

El artista de los Países Bajos utilizó el programa Artbreeder para la combinación de múltiples rostros con los que Jesús ha sido identificado. Entre las imágenes que se utilizó fue la de la Sábana Santa en Turín (Italia) o el Salvador Mundi pintado por Leonardo Da Vinci.

Después de unir diferentes caras de cómo ha sido retratado el salvador de la fe cristiana, Bar retocó la última imagen agregándole rasgos étnicos de la gente que vivió en el Medio Oriente.

