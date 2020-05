Recursos federales a Puebla bajarán por Covid-19, advierte Barbosa

Por Alejandra Olivera

El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, confirmó la reunión virtual con el secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera Gutiérrez, por la baja de recaudación de impuestos federales por al menos 500 mil millones de pesos y que el Producto Interno Bruto (PIB) caería hasta 5.5 puntos porcentuales, lo que afectará a todas las entidades.

En conferencia de prensa, indicó que, al haber una disminución en la recaudación de marzo y abril, impactará en los recursos que la Federación manda a los estados y municipios.

Comentó que ya fueron cancelados proyectos de infraestructura, pactados entre la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) y la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) por 3 mil millones.

Además, que la Federación ya no compensará a las administraciones estatales loso gastos que realizan para enfrentar la crisis sanitaria por Covid-19. No obstante, dijo que Herrera Gutiérrez no ha precisado una cifra exacta sobre cuánto se reducirá la distribución de recursos entre las entidades federativas.

Te recomendamos