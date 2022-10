Reforma para aplicar Hoy No Circula avanza en el Congreso de Puebla

Las comisiones unidas de Transporte y Medio Ambiente del Congreso del Estado dieron luz verde a distintas reformas para que, entre otras cosas, se implemente el programa Hoy No Circula en caso de contingencias ambientales en Puebla; además se hace obligatoria la verificación vehicular para automóviles foráneos.



Este martes durante sesión, diputados locales aprobaron por unanimidad de votos la iniciativa que fue enviada por el gobernador Miguel Barbosa Huerta, quien planteó modificaciones a la Ley para la Protección del Ambiente Natural y el Desarrollo Sustentable y a la Ley de Vialidad del Estado.



Entre los puntos más importantes del dictamen, se otorgan facultades para que la Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial del gobierno estatal pueda decretar el Hoy No Circula en casos extraordinarios.



Las reformas establecen que la dependencia gubernamental, en coordinación con las autoridades competentes, podrá restringir y sujetar a horarios la circulación vehicular, esto con la finalidad de reducir las emisiones contaminantes generadas por las fuentes móviles.



Otra de las modificaciones relevantes señala que el estado de Puebla reconocerá los certificados y hologramas emitidos por otras entidades federativas, siempre y cuando existan convenios de coordinación.



Es decir, que sólo serán reconocidas las verificaciones vehiculares que se hayan realizado en los estados de Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Hidalgo, Querétaro y Morelos, pues son los que se encuentran dentro de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAME).



Bajo ese entendido, los vehículos procedentes de otras entidades –fuera de la CAME– sí deberán verificar de forma obligatoria en la entidad poblana, en caso de que circulen de forma constante dentro del territorio.



El dictamen aprobado en comisiones será discutido y votado por el Pleno del Congreso local el próximo jueves 20 de octubre durante sesión ordinaria.

Por: Vera Fernández

Editor: Guillermo Pérez Leal

