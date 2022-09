Reformas al Poder Judicial, sin trasfondo político ni dedicatoria: Sergio Salomón

Las reformas al Poder Judicial del gobernador Miguel Barbosa Huerta no tienen trasfondo político, intenciones ocultas ni dedicatoria para ningún personaje, aseguró el presidente del Congreso del Estado, Sergio Salomón Céspedes Peregrina.



En entrevista, el líder de la Junta de Gobierno y Coordinación Política afirmó que la iniciativa enviada por el mandatario estatal tiene como objetivo fortalecer la estructura del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y evitar que jueces y magistrados incurran en prácticas irregulares.



Consideró que las magistradas y magistrados tienen la obligación de aceptar del mejor modo las modificaciones constitucionales a su funcionamiento; así como aplicar debidamente los cambios cuando llegue el momento.



También refirió que los integrantes del Poder Judicial que se conducen con transparencia y apego a la ley no tendrán de qué preocuparse, ya que no buscan limitar su desempeño y se trata de una iniciativa que es del “pueblo y para el pueblo”.



“Es una reforma que no trae nada de fondo, o doble fondo, no trae ningún tipo de negocio o algo que beneficie a particulares, es del pueblo y para el pueblo (…) van a ver que no hay ningún tipo de dedicatoria, es una regla general al Poder Judicial, ni va personalizada”, comentó.



El coordinador de la bancada de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) destacó que uno de los puntos importantes de las reformas radica en que habrá reparación del daño en caso de que se emita un fallo judicial erróneo.



Del mismo modo, el diputado local resaltó que la propuesta brinda una oportunidad para los servidores públicos que vienen “desde abajo” inicien y fortalezcan su carrera judicial.

Por: Vera Fernández

Editor: Guillermo Pérez Leal

Te recomendamos