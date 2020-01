Regidor de Morena pretende “tirar” bolardos desde Cabildo

Por Roberto Castillo

Edson Cortés Contreras, vocal de la Comisión de Hacienda y Patrimonio del Ayuntamiento de Puebla, indicó que se subirá como punto de acuerdo en la sesión de cabildo del viernes, el alto a la instalación y retiro de bolardos y demás estructuras en el centro histórico para la secretaría justifique su implementación y viabilidad.

El regidor subrayó que la mayoría de los regidores apoyarán su iniciativa. El cabildante vislumbró que hacia el segundo semestre del año podría replantearse nuevamente las estructuras.

Edson Cortés Contreras explicó que el proyecto no tuvo buena comunicación, no se consultó a los diferentes actores y en particular en el centro histórico se debió a actuar con prisa.

