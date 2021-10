Regidores acusan a Claudia Rivera de tráfico de influencias y sobregasto

Por Itzeli Zamora

Los regidores del PAN señalaron que existen irregularidades en la aplicación de recursos públicos y la toma de decisiones, principalmente en los 100 nombramientos de bases a personal que no cumple con los requisitos ni el período laboral.

Durante rueda de prensa, la regidora del PAN, Carolina Morales, señaló que el 50% de las propuestas no cumple los lineamientos, al señalar que es injusto que personal con más de 15 años laborando no obtengan una plaza.

Por su parte, el regidor panista, Enrique Guevara Montiel, advirtió que la alcaldesa, Claudia Rivera Vivanco, podría utilizar las 100 plazas para crear un nuevo sindicato contra la próxima administración a cargo del edil electo, Eduardo Rivera Pérez.

Señaló que en la última fase de gestión se estaría cometiendo tráfico de influencias al referir que el 80% de las plazas son para personal de confianza, particulares, familiares y personas cercanas a la edil morenista. Sin embargo indicó que la próxima gestión municipal analizará los expedientes.

También, refirió que no se tomó en cuenta al Sindicato Independiente del Ayuntamiento, no hubo propuestas, ni convocatoria para las bases y algunos perfiles no superan los 3 o 6 meses en la administración municipal.

En el concepto del manejo de las finanzas, el regidor Jacobo Ordaz, aseveró que en los meses de agosto y septiembre la Comuna gastó 4.8 millones de pesos por la compra de materiales, útiles y equipos menores de oficina, cifra que superó lo ejercido en los últimos 7 meses del ejercicio fiscal 2021 que fue de 4.7 millones de pesos por el mismo concepto.

