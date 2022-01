Rehabilitan calle 22 sur en colonia El Salvador

Eduardo Rivera Pérez, presidente municipal de Puebla, entregó la rehabilitación de la calle 22 sur en colonia El Salvador como parte del programa “Mil calles por pavimentar” con una inversión de 1 millón 321 mil pesos.

Desde el nororiente de la ciudad, el edil entregó el tramo ubicado entre las calles Maximino Ávila Camacho y Hernán Cortés, donde reiteró que las avenidas a intervenir se seleccionan bajo criterios de mayor movilidad de transporte público y escuelas.

El alcalde reconoció la organización de comités vecinales y la participación ciudadana para resolver necesidades de las colonias.

“La unidad hace la fuerza. No solo se trata de hacer obra, no solo se trata de hacer una calle. La organización vecinal que ustedes ocupan y se preocupan de su Colonia, porque no van a venir otras personas a resolver sus problemas”, subrayó.

En su oportunidad, el representante del comité vecinal, Rodolfo Reyes agradeció la intervención municipal, pues tenía más de 40 años de no atenderse.

Rivera Pérez precisó que la obra constó de 725 metros cuadrados, se atendieron 310 metros cuadrados de guarniciones y se colocó señalética.

