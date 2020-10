“Me tienen como rehén porque no he querido colaborar”: Rosario Robles

Por Redacción

Este lunes, la extitular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Rosario Robles, afirmó que lleva más de un año privada de manera arbitraria de su libertad bajo el argumento de poca colaboración para que las autoridades obtengan la información que buscan.

“Llevo más de un año privada arbitrariamente de mi libertad. La prueba más contundente es la confesión pública del propio fiscal general de que prácticamente me tienen como rehén ‘porque no he querido colaborar’ para que obtengan la información que ellos quieren (no importa que no sea verdad) y completar así el guion que han fabricado y que nada tiene que ver con la justicia”, explica en una carta publicada en sus redes sociales.

La exfuncionaria federal señaló que tiene información confiable de que las autoridades se han reunido con ex colaboradores suyos ofreciéndoles impunidad a cambio de declarar lo necesario.

“También sé que lo que pretenden para que yo obtenga mi libertad (como en otros casos) es señalar como responsables a ex colegas míos, de mayor jerarquía en el gabinete del sexenio pasado, con el objetivo de dirigir hacia ahí sus baterías. Su teoría, sus hipótesis, nada tienen que ver con la verdad”, señaló.

La ex funcionaria agregó que no va a mentir para obtener su libertad, por lo que seguirá luchando por medio de causas legales para probar su inocencia.

Te recomendamos

Con información de El Financiero