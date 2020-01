Reina Isabel II pone freno a la decisión de los duques de Sussex

A través de un comunicado del palacio de Buckingham, la reina Isabel II declaró este miércoles que “comprendía” el deseo del príncipe Harry y su esposa Meghan Markle, duques de Sussex, de alejarse de sus compromisos con la institución monárquica pero advirtió que esa retirada era un tema “complicado” que iba a necesitar “tiempo”.

“Las discusiones con el duque y la duquesa de Sussex se hallan en un estado preliminar. Comprendemos su deseo de iniciar otro camino, pero son cuestiones complicadas que requieren tiempo para ser resueltas”, explicó el comunicado de la Familia Real británica.

Tras la difusión de esta declaración, el corresponsal de la cadena BBC en el palacio, Jonny Dymond, dijo en Twitter: “La BBC entiende que ningún otro miembro de la Familia Real fue consultado antes de que Harry y Meghan emitieran su declaración personal esta noche, y se entiende que el Palacio está “decepcionado”.

JUST IN: Statement from the Queen on discussions with The Duke and Duchess of Sussex on their announcement to step back as "senior" members of the royal family and split their time between the U.K. and North America. https://t.co/QHQfZYQech pic.twitter.com/TThhq1wgVt