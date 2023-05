Remolino casi se “come” a niño durante juego de beisbol en EU

Durante un partido infantil de béisbol en Jacksonville, Florida, un joven receptor quedó atrapado en un remolino de polvo popularmente conocido como “diablo de arena”.

La situación ocurrió el pasado 14 de mayo, en pleno juego disputado entre Fort Caroline Athletic Assoc y Ponte Vedra Sharks, cuando un remolino de polvo envolvió al pequeño jugador de siete años de edad.

La situación fue percibida inmediatamente por el árbitro, Aidan Wiles y lo puso a salvo.

El suceso fue registrado en video donde se observa el momento exacto en que el remolino de polvo envuelve al niño.

En un partido de béisbol en Jacksonville, Florida, un remolino de polvo sorprendió a los espectadores y jugadores.



Durante el caos, un niño se vio atrapado y tuvo que ser rescatado por uno de los árbitros presentes. pic.twitter.com/ShVodnjT20 — Alerta🚨 InfoEnigma (@AlertaInfoe) May 17, 2023

Posteriormente los involucrados describieron el suceso a los medios locales “estaba asustado y tenía miedo, quería que alguien me sacara” el jugador de siete años declaró al portal News4JAX “contuve la respiración y sentí que no podía tocar el suelo, así que me levanté un poco”.

Por su parte, la ampáyer dijo que vio al jugador luchando para salir del tornado por lo que decidió actuar enseguida y manifestó su preocupación al afirmar que “la seguridad de los jugadores siempre es lo primero”.

El fenómeno no afectó a ningún espectador del juego y todo quedó en un solo susto.

