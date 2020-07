Renault presenta protesta contra Racing Point

La escudería Renault, que concluyó octava con el australiano Daniel Ricciardo el Gran Premio de Estiria, el segundo del Mundial de Fórmula 1, presentó este domingo en el Red Bull Ring austriaco, sede también de la primera carrera, protesta contra el Racing Point que pilotan el mexicano Sergio Pérez y el canadiense Lance Stroll.

Renault considera que el monoplaza Racing Point con el que ‘Checo’ acabó sexto y Stroll séptimo no es legal y por tanto presentó una protesta formal, según anunció este domingo en el citado circuito de Spielberg la organización de la F1.

“Confirmamos que el Renault DP World F1 Team ha enviado una solicitud a los Stewards of the Event para que se aclare la legalidad del Racing Point RP20. No tenemos más comentarios sobre este asunto hasta que los Stewards hayan tomado una decisión“, escribió la escudería en redes sociales.

Luego de que Checo Pérez obtuvo el sexto puesto, Renault protesta por la legalidad de los monoplazas de Racing Point. La molestia de Renault hace Racing Point de @SChecoPerez es que algunas partes de los monoplazas del equipo tienen partes de Mercedes.



Vía @HuberGarciaMex pic.twitter.com/X5H6OSh5EJ — Oro Noticias (@OroNoticiasPue) July 12, 2020

La reclamación del equipo francés se basa en varios artículos del reglamento deportivo del Mundial de la disciplina, que estipulan que un equipo “debe utilizar en sus monoplazas únicamente piezas que ha diseñado”, que “conserva la propiedad intelectual mientras corra en F1” y que en caso de subcontratar la concepción de algunas piezas, éstas no pueden pedirse “a un competidor o a una subcontrata de un competidor”.

Las dos partes serán escuchadas por los comisarios de carrera este mismo domingo.

Con información de Fox Sports